В Петербурге планируют изменить систему уборки дворов от снега и наледи

Новая система уборки дворов требует поэтапного перехода, "чтобы снизить риски и вероятность каких-либо срывов".

В Петербурге к 1 января 2023 года могут реформировать систему уборки дворов. Об этом 78.ru сообщил председатель жилищного комитета города Олег Зотов.

По словам Зотова, в этом году снежный коллапс в городе произошел из-за того, что ответственность за уборку улиц и дворов распределили сразу между десятком организаций. Реформа же подразумевает работу группы бюджетных предприятий.

Они будут насыщены персоналом, техникой, будут обеспечивать непосредственно выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий. Это не новая схема, это возврат к ранее существовавшей схеме. Олег Зотов, председатель жилищного комитета Петербурга

Таким образом, город, заявил Зотов, избавится от недобросовестных подрядчиков. Во время аукциона компании снижают цену, чтобы выиграть его, после чего не выполняют свои обязанности.

Тем временем в Петербурге сохраняется проблема уборки снега на улицах, жалобы ежедневно появляются в социальных сетях. Ранее Piter.TV провел опрос на улицах Петербурга, чтобы узнать, как петербуржцы оценивают уборку снега в этом сезоне.

Фото: Piter.TV