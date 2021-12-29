“Это безобразие”: петербуржцы оценили уборку снега в городе

Мы провели опрос на улицах Петербурга, чтобы узнать, как петербуржцы оценивают уборку снега в этом сезоне.

В Петербурге сохраняется проблема уборки снега на улицах, жалобы ежедневно появляются в социальных сетях. Мы спросили у жителей, как они оценивают уборку в городе. Все опрошенные единогласно заявили, что уборка снега в этом году оставляет желать лучшего, более того, ни один человек не высказался положительно об уборке города.

Чаще всего жители жаловались на сильный гололед, который не убирают и не посыпают, опасные сосульки и сугробы на дорогах, кооторые мешают парковаться. Участники опроса признались, что снег плохо убирают в том числе в центре города, в Петроградском районе, у метро "Академическая", на Васильевском острове, в спальных районах. Часть горожан считают, что в городе не хватает техники и рабочих рук, некоторые видят проблему в руководстве.

Фото и видео: Piter.TV