Фигуранта дела о плохой уборке снега Нестеренко отправили сидеть дома

Следователи требовали заключить подозреваемого под стражу, но суд отказал в прошении.

Сегодня, 12 февраля, Василеостровский районный суд избрал меру пресечения для еще одного фигуранту дела об уборке снега. Дмитрия Нестеренко отправили под домашний арест до 8 апреля. Кроме того, на время расследования ему запретили общаться с участниками уголовного судопроизводства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, что работников компании "Логиком" подозревают в хищении средств из городского бюджета. Предполагалось, что они потратят средства на уборку снега во дворах В. О. Однако злоумышленники решили забрать средства себе. Следователи требовали заключить подозреваемого под стражу, но суд отказал в прошении.

Ранее на Piter.tv: гендиректору ООО "Логиком" избрали домашний арест в рамках "снежного" дела.

Фото: Piter.tv