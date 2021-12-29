Гендиректору ООО "Логиком" избрали домашний арест в рамках "снежного" дела

Сумма ущерба от мошеннических действий, по предварительным данным, составила около миллиона рублей.

Василеостровский районный суд не стал заключать одного из фигурантов "снежного" дела на Васильевском острове под стражу. Суд отказал следствию и назначил домашний арест до 8-го апреля 2022 года. Об этом 12-го февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет об Иване Макарчуке. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". Мужчина является генеральным директором ООО "Логиком".

В качестве подозреваемых по этому же делу проходят Анна Орехова, Дмитрий Нестеренко, Алексей Веселовзоров. Им мера пресечения пока не избрана. По версии следствия, в результате мошеннических действий подозреваемые похитили из бюджета миллион рублей. Контракт был заключен между ООО "Логиком" и комитетом по благоустройству на уборку тротуаров на Васильевском острове. По факту исполнять работы не собирались.

Фото: Piter.tv