Гендиректору ООО "Логиком" избрали домашний арест в рамках "снежного" дела

Василеостровский районный суд не стал заключать одного из фигурантов "снежного" дела на Васильевском острове под стражу. Суд отказал следствию и назначил домашний арест до 8-го апреля 2022 года. Об этом 12-го февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Речь идет об Иване Макарчуке. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". Мужчина является генеральным директором ООО "Логиком".
В качестве подозреваемых по этому же делу проходят Анна Орехова, Дмитрий Нестеренко, Алексей Веселовзоров. Им мера пресечения пока не избрана. По версии следствия, в результате мошеннических действий подозреваемые похитили из бюджета миллион рублей. Контракт был заключен между ООО "Логиком" и комитетом по благоустройству на уборку тротуаров на Васильевском острове. По факту исполнять работы не собирались.
Фото: Piter.tv
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