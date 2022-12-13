НИЦ имени Гамалеи планирует видеоизменить препарат для профилактики ковида.

Александр Гинцбург назвал примерные сроки подготовки обновленной вакцины от COVID-19. Соответствующее заявление директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сделал в эфире телеканала "Россия-24". Специалист пояснил, что на создание новой версии препарата уйдет примерно два или три месяца.

Время, которое необходимо для обновления антигенного варианта… это от двух до трех месяцев должно занять, может быть, и быстрее. Александр Гинцбург,глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт добавил, что основываясь на собственном опыте, может говорить о том, что обновлять антигенный состав вакцины требуется раз в девять или десять месяцев, чтобы защитить местное население от инфекции.

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