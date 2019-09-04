Гинцбург: "Спутник V" дает защиту от циркулирующих сейчас штаммов коронавируса на год

В НИЦ Гамалеи оценили сроки защищенности пациентов от ковида при вакцинации.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" дает защиту от циркулирующих сейчас штаммов ковида !фактически" на один год. Соответствующее заявление специалист сделал в рамках сессии "Производство вакцины: международное сотрудничество во имя здоровья", проводимой на петербургском международном экономическом форуме. Эксперт добавил, что против базового варианта COVID-19 срок эпидемиологической защиты увеличивается до двух лет.

Срок, на который она защищает, - это сейчас фактически год…Продолжительность действия вакцины "Спутник V" по отношению к исходному варианту составляет не менее двух лет. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что на текущий момент "Спутник V" одобрен для использования в 71 стране, общая численность населения в которых достигает отметки в более чем 4 миллиардов человек. Инвестором проекта выступил РФПИ.

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Фото и видео: ТАСС