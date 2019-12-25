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Мурашко: обсуждение включения вакцинации от ковида в нацкалендарь прививок продвигается
Сегодня, 12:17
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Мурашко: обсуждение включения вакцинации от ковида в нацкалендарь прививок продвигается

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Глава Минздрава рассказал о перспективах для "Спутника V".

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко рассказал о том, что обсуждение включения вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок продвигается. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на конференции "Производство вакцины: международное сотрудничество во имя здоровья", проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперт призвал обратить коллег внимание на нюансы. В частности, речь идет о понимании развития дальнейшего эпидемиологического процесса.

Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развитию процесса. Но к этому решению вопроса движется.

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

также представитель Минздрава РФ отметил, что в стране  есть запасы "Спутника V", а дополнительные партии профилактического препарата от ковида предприятия будут производить при наличии запроса.

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Фото и видео: ТАСС

Теги: массовая вакцинация, минздрав, михаил мурашко, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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