Минздрав: в ДНР с 2014 года погибли 117 детей

Дмитрий Калашников назвал причины того, из-за чего несовершеннолетние погибают на Донбассе.

За восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики жертвами стали 117 несовершеннолетних граждан. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился руководитель местного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников. Эксперт уточнил, что из данного числа только 35 детей погибли с февраля текущего года.

Цифра очень печальная. По моим данным, на территории ДНР и Донецкой области за эти годы погибло 117 детей, это дети до 18 лет. Так вот, из 117 детей 35 погибло, начиная с февраля этого года. Дмитрий Калашников, эксперт Минздрава ДНР

Чиновник уточнил, что большинство из погибших детей в 2022 году оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов. Они скончались преимущественно за апрель и май. Он напомнил, что со снижением интенсивности боевых действий несовершеннолетние граждане стали чаще выходить из своих укрытий, а также - находить гранаты, неиспользованные гранатометы. Калашников счел наиболее трагичной ситуацию, при которой дети гибнут из-за нахождения "послевоенных артефактов", а даже не из-за обстрелов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости