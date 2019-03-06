Минобороны РФ: российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ

Удар по ним был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Позиции штурмовой бригады располагались в районе населенного пункта Бахмут в ДНР. Удар по ним был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Также Конашенков добавил, что российские военные уничтожили семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы самоходных зенитных установок 2С7М "Малка".

Видео: Минобороны России