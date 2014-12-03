В Петербурге запускают донорскую акцию "От меня тебе жизнь"

Ее проведут с 27 по 30 декабря.

Новогодние праздники могут стать причиной дефицита запасов крови в петербургских стационарах. В связи с этим горожан просят стать донорами до Нового года. Об этом сообщили в Фонде доноров.

С предстоящего понедельника, 27 декабря, по четверг, 30 декабря, в Северной столице проведут акцию "От меня тебе жизнь", в рамках которой жителям города на Неве предлагают стать донорами крови.

Глава отделения переливания крови ПСПбГМУ имени Павлова Дмитрий Певцов рекомендует всем желающим принять участие в неделе добра пить побольше воды, соблюдать диету и гулять на свежем воздухе.

Piter.tv рассказывает об истории донорства и почему это важно.

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