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В Петербурге запускают донорскую акцию "От меня тебе жизнь"
Сегодня, 14:34
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В Петербурге запускают донорскую акцию "От меня тебе жизнь"

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Ее проведут с 27 по 30 декабря.

Новогодние праздники могут стать причиной дефицита запасов крови в петербургских стационарах. В связи с этим горожан просят стать донорами до Нового года. Об этом сообщили в Фонде доноров.

С предстоящего понедельника, 27 декабря, по четверг, 30 декабря, в Северной столице проведут акцию "От меня тебе жизнь", в рамках которой жителям города на Неве предлагают стать донорами крови. 

Глава отделения переливания крови ПСПбГМУ имени Павлова Дмитрий Певцов рекомендует всем желающим принять участие в неделе добра пить побольше воды, соблюдать диету и гулять на свежем воздухе. 

Piter.tv рассказывает об истории донорства и почему это важно.

Фото: Pexels

Теги: донорство, медики, новогодние праздники, от меня тебе жизнь, сдать кровь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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