Всемирный день донора: Piter.tv рассказывает об истории донорства и почему это важно

В сквере городской станции переливания крови Петербурга пройдут праздничные мероприятия.

В понедельник, 14 июня, в Петербурге пройдет всемирный день донора. По этому случаю в городской станции переливания крови запланировали праздничные мероприятия с 11 часов утра – концерт, викторины и другое.

Городская станция переливания крови будет принимать доноров в праздничный (выходной) день 14 июня с 09:00 до 13:00 согласно данным донорского светофора. сообщили в пресс-службе станции

Редакция Piter.tv углубилась в историю и спросила у петербуржцев, почему они решили стать донорами.

Немного истории

Начиная с древних времён люди думали, что кровь обладает если не магическими, то целебными свойствами. С 17 века история донорства и крови начала стремительно развиваться. Так, в 1628 году американский медик У. Гарвей создал теорию кровообращения. Вкратце суть вот в чём: учёный рассчитал сколько крови должно пройти по всему телу (в эксперименте участвовала овца) до сердца за определённое количество времени. Ну и вдобавок доказал, что кровь течёт по замкнутому циклу благодаря капиллярам.

В 1667 году французский врач Д.Б. Дени впервые сделал переливание крови человеку от ягненка. Врачи того времени не подозревали о совместимости крови, о резус-факторе и о группах крови. После многих смертей переливания крови запретили во Франции законодательно.

В 1795 году состоялось первое переливание крови от человека к человеку. Но американский врач Филипп Синг Физик решил сохранить это в секрете.

В 1818 году британский акушер Джеймс Бланделл спас жизнь одной из своих пациенток, перелив ей кровь мужа. Также Бланделл изобрел первые удобные инструменты для взятия и переливания крови. С 1825 по 1830 год Бланделл произвел 10 трансфузий, пять из которых спасли жизни его пациентам. В 1830-1831 году Джеймс Бланделл опубликовал результаты своих исследований.

Благодаря труду Бланделла, российский акушер Андрей Вольф в 1832 году спас роженицу с тяжелейшим послеродовым кровотечением. В 1840 году под руководством Бланделла английский врач Сэмюэль Армстронг Лэйн впервые использовал переливание крови для лечения гемофилии.

К сожалению, метод переливания крови оставался опасным, потому что чаще больные не переносили трансфузию. Врачи переливали кровь в крайних случаях.

В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл и описал первые три группы крови – A, В и С. Через 40 лет вместе с американским ученым А. С. Винером открыл резус-фактор. Это открытие развило донорство и сделало его безопаснее. За свое открытие Ландштейнер получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1930 году.

Далее медицину ждала череда научных экспериментов во многих областях. Важным открытием также можно назвать опыты Роджера Ли и Дадли Вайта – они доказали, что кровь первой группы может быть перелита пациентам с любой группой, а пациентам с четвёртой группой крови подходит любая другая группа крови. Так появились понятия "универсальный донор" и "универсальный реципиент".

Международный день донора

Международный день донора утвердили в Женеве в 2004 году. Именно в этот день родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер, ученый, благодаря которому медицина узнала о групах крови и резус-факторе. В 2021 году лозунгом праздника стала фраза "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь", а в Риме подготовили глобальное мероприятие.

В конце 1990-х – начале 2000-х годов доноров было мало, поэтому врачи старались привлекать людей различными способами. Например, в школах начались "Открытые уроки по донорству" для старшеклассников. Ученикам объясняли, для чего нужно донорство, как сдавать кровь и что с ней делают потом. Помимо этого "Фонд доноров" проводит акцию корпоративного донорства двух видов: стационарное или мобильное. Работники фирм и студенты могут сдать кровь либо в пункте переливания, либо заказать выезд бригады, сделав из мероприятия праздник с сувенирами, фото и печеньем.

Молодые петербуржцы рассказывают о своем опыте

Во-первых, это не только помогает людям, но и мне, потому что кровь обновляется, что полезно для организма. Во-вторых, мне нравится чувство, которое появляется после забора крови, мне кажется, что я герой и могу всё. Уже шестеро моих друзей взяли с меня пример, и люди в интернете иногда спрашивают, если я выкладываю истории в Instagram, я просто рассказываю о своём опыте, и чаще всего они идут сдавать кровь. Ещё хочу, чтобы мне когда-нибудь пришла смс "вы спасли жизнь :)", там реально ставят смайлик в конце. Мария Иванова, 22 года

Так я хоть как-то могу помочь людям, которым это действительно нужно. Ведь сдать 400г крови тебе не повредит, а кому-то может жизнь спасти. Это доброе дело. Дмитрий Харитонов, 23 года

Просто желание помочь людям, даже в какой-то степени быть нужным (своего рода эгоизм). Осознание того, что ты вот так просто можешь спасти чью-то жизнь. Это необходимо, потому что почти каждый третий хоть раз сталкивался с необходимостью переливания крови и не всегда её получают, а ты вот так просто раз - и помог. В этой ситуации не нужно быть Богом или супергероем, нужно просто быть человеком. Слово донор с латинского языка переводится, как "дарю". И ведь, в самом деле, только донор может подарить ещё одно солнечное утро, ещё одну звёздную ночь, ещё одну счастливую улыбку, только донор может подарить ещё один шанс, ещё одну жизнь Светлана Никульшина, 21 год

Я сдаю кровь, потому что ещё когда в школе учился, учительница по биологии рассказывала, что донорство полезно для организма, так как кровь обновляется и, скажем так, она свежая и чистая, и получается, что донорство это вдвойне полезно, как и для тебя, так и для тех кому может понадобиться кровь.

Считаю это важным, так как по мне, пусть лучше в больнице будет много донорской крови и в ней не будут нуждаться, чем её будет мало и в ней будут нуждаться многие. Ну и, естественно, это приятно, когда выходишь из больницы и понимаешь, что сделал хорошее дело. Николай Чапаев, 23 года

Я сдаю кровь, потому что большой – у меня её много. Мне не жалко, а людям нужно. Если бы там, где я учился и работал, приезжали станции по забору крови, то сдавал бы больше.



Дмитрий Сотников, 30 лет

Где сдать кровь в Петербурге?

В городской станции переливания крови. Перед тем как приехать, сверьтесь с донорским светофором на сайте организации или странице в соцсети.

Московский пр., д. 104 (ст. м. "Московские Ворота")

в будни с 09:00 до 13:00 и каждую третью субботу месяца с 09:00 до 12:00.

Кровь можно также сдать в крупных больницах. Например, в городских больницах № 2, №15 и №26, Мариинской больнице или в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика Павлова.

Чтобы сдать кровь при себе нужно иметь только паспорт РФ с пропиской или регистрацией в Петербурге не менее 6 месяцев. А перед сдачей обязательно нужно позавтракать.

Что такое донорский светофор?

Донорский светофор – это данные о наличии групп крови в Городской станции переливания крови. Их можно найти на официальном сайте и в группе "Вконтакте". Благодаря этим данным мы можем видеть, какой группы крови не хватает, а какая в избытке – так понимаем, идти сдавать кровь или можно повременить.

Значения цветов:

Зелёный сигнал светофора означает, что кровь данной группы и резус-фактора имеется в достаточном количестве и с визитом в Службу крови можно повременить.

Жёлтый сигнал светофора означает, что кровь данной группы и резус фактора в достаточном объёме, но если Вы активный донор и имеете возможность сделать визит в учреждение Службы крови, то приезжайте.

Красный сигнал светофора означает, что запас крови данной группы и резус фактора достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь.

Кому нельзя сдавать кровь?

Есть некоторые ограничения для доноров, например, если вы только что перенесли болезнь или набили тату, или приехали из длительной заграничной командировки, или удалили зуб. Ещё вы должны весить не менее 50 килограмм, это важно. Для каждого ограничения свой отвод. Лучше посмотреть его на донорском сайте или узнать у врачей.

Как и как часто можно сдавать кровь?

После сдачи крови повторно сдать кровь можно только через два месяца, а плазму – через месяц. После пяти регулярных трансфузий лучше сделать перерыв месяца на три. А в год выходит, что мужчины могут сдать кровь не более 5 раз, а женщины – не более 4.

Сдавать кровь нужно утром, потому что именно в ранние часы организм лучше переносит кровопотерю. За час перед трансфузией не курите и два часа после – тоже. Сама процедура сдачи крови длится 5 минут, но ещё минут тридцать придётся подождать – пока пройдёт регистрация и сделают первичный осмотр. Во время трансфузии вас ничем не заразят, всё стерильно и не имеет контакт с внешним миром. В конце сдачи крови вам выдадут справку на дополнительный выходной.

Если будете сдавать кровь регулярно (от 40 раз) – станете почётным донором и получите красивый значок.

Узнать свою группу крови и резус-фактор можно как в поликлинике, так и в больнице, где вы хотите стать донором.

Кому нужна моя кровь?

В первую очередь тяжелобольным людям – пациентам с гемофилией и онкологическими заболеваниями, также пациентам с хирургическими патологиями. Кровь донора нередко используется во время родов. И, естественно, во время катастроф и бедствий.

В России только 1,7% – доноры, а чтобы крови хватило всем, нужно хотя бы 4%. Донорство – ответственный благотворительный шаг. Вы должны быть уверены в своём здоровье, чтобы не навредить.

Интересный факт

450 мл крови, которые сдают доноры – всего лишь 8% от всей крови, что есть в организме человека. И эта небольшая потеря восстанавливается за трое суток.

Самый знаменитый донор сдал кровь 624 раза – это около 500 литров.

Одна доза крови может помочь 3 взрослым или 5 детям.

Текст: Анастасия Смирнова / Piter.tv

Фото: Piter.tv; vk.com/yadonorspb