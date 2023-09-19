Петербургские кадеты побывали на Городской станции переливания крови

Главный врач учреждения Татьяна Засухина встретила юных посетителей в своём кабинете, провела экскурсию по помещениям станции и поделилась информацией о важности донорства.

Группа подростков 12-13 лет, обучающихся в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе имени князя Александра Невского, посетила Городскую станцию переливания крови. Кадеты 63-го учебного взвода получили уникальную возможность ознакомиться с работой специалистов службы крови, начиная с процедур обследования потенциальных доноров и заканчивая хранением собранной крови, пишет "Петербургский дневник".

Главный врач учреждения Татьяна Засухина встретила юных посетителей в своём кабинете, провела экскурсию по помещениям станции и поделилась информацией о важности донорства. Она напомнила, что ежедневно на станцию обращаются сотни добровольцев, готовых поделиться своей кровью, необходимой пациентам, нуждающимся в хирургических вмешательствах, лечении тяжёлых заболеваний или восстановлении после серьёзных повреждений.

Каждый день служба принимает от 200 до 500 доноров, ведь порой жизнь пациента зависит от своевременного поступления нужного объема крови. Люди, добровольно отдающие свою кровь, делают это искренне желая спасти другого человека. Именно поэтому в России такая важная миссия ставится высоко и рассматривается как величайший вклад общества, прокомментировала Татьяна Николаевна.

Идея познакомить воспитанников кадетского корпуса с деятельностью Службы крови принадлежит классному руководителю взвода Наталье Красниковой. Сама являясь активным донором, совершившей 23 кроводачи, Наталья Николаевна решила посвятить воспитательную акцию Национальному дню донора, отмечаемому 20 апреля.

Особый восторг вызвала экскурсия в отделение забора крови, где кадеты попробовали посидеть в удобных донорских креслах и узнали подробности работы сложного медицинского оборудования.

Ранее мы сообщили о том, что неделя популяризации донорства крови и костного мозга началась в Петербурге.

Фото: Светлана Холявчук