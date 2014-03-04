Неделя популяризации донорства крови и костного мозга началась в Петербурге

Выездные группы городской станции переливания крови планируют организовать специальные акции "День донора" в организациях и учреждениях.

В Петербурге началась Неделя популяризации донорства крови и костного мозга. Её проведение приурочено к празднику Национального дня донора крови, который ежегодно отмечается в нашей стране 20 апреля. Город уверенно удерживается в пятерке лидеров по количеству активных доноров среди субъектов Российской Федерации, подчёркивал губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив высокую долю добровольных пожертвований крови.

В рамках программы мероприятий предусмотрены тематические выпуски телевизионных передач, выступление медицинских специалистов и экспертов на радиостанциях, публикация информационных материалов и роликов, организация прямых эфиров в социальных сетях, а также распространение новостных сообщений на официальных ресурсах городского комитета здравоохранения и подчинённых учреждений.

Выездные группы городской станции переливания крови планируют организовать специальные акции "День донора" в организациях и учреждениях. В ближайшие дни акции пройдут, в частности, в Петровском колледже (14-15 апреля), Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (16-17 апреля), администрации Невского района (16 апреля) и в "Горэлектротрансе" (17 апреля). Также акция состоится 18 апреля в здании "Невской ратуши" и в Государственном экономическом университете Санкт-Петербурга.

Желание бескорыстно оказывать поддержку другим людям, преодолевая личные трудности, отражает характер петербуржцев, проявившийся особенно ярко в тяжелые времена блокады, когда горожане сдали рекордные 144 тонны крови. Бал памяти доноров блокадного Ленинграда состоится 24 апреля в стенах Николаевского дворца.

Фото: Piter.TV