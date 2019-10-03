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Главврач Боткинской больницы получил благодарность губернатора Петербурга
Сегодня, 17:10
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nadezhda_sib

Главврач Боткинской больницы получил благодарность губернатора Петербурга

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Доктор медицинским наук отмечает 50-летие.

Главный врач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев получил благодарность губернатор Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Врач отмечает 50-летний юбилей. 

Александр Беглов отметил заслуги руководителя инфекционного стационара, который первым столкнулся с коронавирусной инфекцией. 

Сейчас уже можно сказать, что вы справились. Коллектив госпиталя достойно проходит это испытание.

отметил градоначальник.

Напомним, главным врачом Боткинской больницы Денис Гусев стал в начале марта 2020-го года. 

Фото: Piter.TV

Теги: главврач, денис гусев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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madenkovens
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