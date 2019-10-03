Главврач Боткинской больницы получил благодарность губернатора Петербурга

Главный врач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев получил благодарность губернатор Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Врач отмечает 50-летний юбилей.

Александр Беглов отметил заслуги руководителя инфекционного стационара, который первым столкнулся с коронавирусной инфекцией.

Сейчас уже можно сказать, что вы справились. Коллектив госпиталя достойно проходит это испытание.

отметил градоначальник.