The Lancet: главной причиной смертности в мире является устойчивость к антибиотикам

Со временем организм маленьких детей может перестать справляться с инфекциями самостоятельно.

Медицинский журнал The Lancet назвал устойчивость к антибиотикам главной причиной смертности в мире. Так, врачи из Вашингтонского госпиталя заявили, что имеется опасность устойчивости к антибиотикам у детей до пяти лет.

Предполагается, что организм маленьких детей со временем перестанет справляться с инфекциями самостоятельно, а антибиотики помогать перестанут.

В статье говорится, что сегодня многие люди умирают от инфекций, которые ранее были излечимы. По большей части это связано с устойчивостью или резистентности бактерий болезни к лечению. Таким образом, препараты перестают быть эффективными.

Как отметил американский врач Кристофер Мюррей, число летальных случаев, которые связаны с устойчивостью к антибиотикам, уступает лишь смертности от COVID-19 и от туберкулеза.

Так, например, из-за устойчивости к антибиотикам в 2019 году погибли более 1,2 млн человек. За это же время от ВИЧ умерли 860 тыс. человек, а от малярии – 640 тысяч.

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