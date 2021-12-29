Ученые проиграли им записи и смотрели, как они будут реагировать.

Ученые из Университета Жана Моне в Сент-Этьене (Франция) провели исследование и выяснили, что бегемоты могут различать голоса друг друга. Статья была опубликована в журнале Current Biology.

Исследователи наблюдали за несколькими группами бегемотов в заповеднике Мозамбика. Так, они записали звуки, которые были характерны для каждой группы. Затем записи они проиграли остальным бегемотам. Так они хотели посмотреть, как животные будут реагировать на голоса членов своей группы и чужой. И бегемоты реагировали – ревом, приближением или разбрызгиванием экскрементов.

Так, при звуке голоса "чужих" бегемотов чаще наблюдалось разбрызгивание экскрементов. Предполагается, что проигрывание записи голосов "чужих" бегемотов могло бы подготовить животных при переселении с одного озера на другое.

Прежде чем переселять группу бегемотов на новое место, одной из мер предосторожности может быть трансляция их голосов из громкоговорителя на уже присутствующие группы, чтобы они привыкли к ним и их агрессия постепенно уменьшилась. Можно рассмотреть и другой вариант, когда животных, которых будут переселять, приучат к голосам новых соседей до прибытия, - сообщили ученые.

В будущем ученые хотят понять, что именно бегемоты друг другу сообщают.

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