Названо худшее время в истории Земли

Тогда вымерли 96% морских видов и 73% видов наземных позвоночных животных.

Ученые считают, что худшим временем в истории Земли стало массовое пермское вымирание, которое произошло примерно 252 млн лет назад. Об этом пишет "Российская газета".

В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2021 год говорится, что в то время исчезли порядка 96% морских видов и 73% видов наземных позвоночных животных. Массовое вымирание животных произошло из-за извержения супервулкана. В тот период извергались колоссальные по площади Сибирские траппы, возникло плато Путорана.

Ученые отмечают, что извержения тогда привели к вулканической зиме, в результате образовался сильный парниковый эффект. Эксперты предполагают, что такая ситуация может повториться.

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