На берегу Дагестана найдены 272 туши погибших тюленей.

На берегу Каспийского моря обнаружили сотни мертвых тюленей. Об этом рассказали журналисты агентства "Интерфакс". По данным СМИ, на территории Дагестана за последние четыре дня местные жители на берегу нашли 272 туши погибших животных. Информацию подтверждают представители регионального управления Росрыболовства. Трагедия распространилась на территорию от Махачкалы до населенных пунктов Сулак и Самур.

В настоящее время к ситуации подключены ученые. Они устанавливают причину массовой гибели тюленей. Животные занесены в Красную книгу. Большая часть погибших млекопитающих находится от Махачкалы до Сулака. По предварительной версии, трагедия связана с инфекционным или бактериальным заражением.

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Видео: Insta / nikomagomedov_ziyavdin