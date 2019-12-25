Грипп тюленя 2014 года показал как могут адаптироваться вирусы птичьего гриппа

Ученый смог объяснить, как инфекция мутировала при новом носителе.

Грипп тюленя 2014 года показал, как вирусы птичьего гриппа могут адаптироваться. По словам представителя Университета имени Эразма Роттердамского Сандера Херфеста, для человека важно следить и предсказывать какой из вирусов животного происхождения может появиться среди людей. Результаты работы нидерландского исследователя опубликованы в издании Cell Host & Microbe.

Без подобных знаний мы можем реагировать на такие явления лишь постфактум, вместо того, чтобы упреждать их и ограничить их распространение заранее" Сандер Херфст, доцент Университета имена Эразма Роттердамского

Он напомнил о вспышке птичьего гриппа среди тюленей у берегов Швеции и Германии. Сначала погибло около 500 особей. Позже инфекция распространилась в южном направлении и затронула Данию. Вирус уничтожил около 1 процентов популяции тюленей в Северной Европе благодаря мутациям. В Германии и Нидерландах от него погибло еще около 1,5-2 тысяч особей.

Автор работы предположил, что инфекция распространилась в результате контакта с птицами. Она передала воздушно-капельным путем. Обычному вирусу тюлени поддавались гораздо меньше, чем мутировавшему. В рамках последнего этапа специалист сравнил генетическую структуру обоих видов вируса. Разница между ними заключалась в структуре белка гемагглютинина. Он научился в адаптированной версии лучше присоединяться к рецепторам, которые характерны не для птиц, а для млекопитающих.

Коронавирус до 9 часов сохраняется на коже.

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