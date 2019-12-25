А грипп - всего два часа.

Коронавирус до 9 часов сохраняется на коже. Об этом рассказали специалисты из Университета префектуры Киото в Японии. В рамках проведенного исследования они установили, что COVID-19 сохраняет свою заразность на человеческом покрове тела до 9 часов. Этот показатель в четыре раза превышает возможности гриппа.

В рамках работы ученые проанализировали кожу погибших людей. Кожу пациентов медики получили за сутки до проведения экспериментов, чтобы избежать инфицирования здоровых волонтеров. Клетки кожи специалисты смешали с образцами коронавируса и вируса гриппа. Оказалось, что последний сохраняется на поверхности тела не более двух часов.

Данные о жизнеспособности вируса могут помочь в разработке новых методов профилактики контактного заражения.

Ученые заявили, что коронавирусом невозможно заразиться через поверхности.

Фото: Pixabay.com

