Коронавирус до 9 часов сохраняется на коже. Об этом рассказали специалисты из Университета префектуры Киото в Японии. В рамках проведенного исследования они установили, что COVID-19 сохраняет свою заразность на человеческом покрове тела до 9 часов. Этот показатель в четыре раза превышает возможности гриппа.
В рамках работы ученые проанализировали кожу погибших людей. Кожу пациентов медики получили за сутки до проведения экспериментов, чтобы избежать инфицирования здоровых волонтеров. Клетки кожи специалисты смешали с образцами коронавируса и вируса гриппа. Оказалось, что последний сохраняется на поверхности тела не более двух часов.
Данные о жизнеспособности вируса могут помочь в разработке новых методов профилактики контактного заражения.
Ученые заявили, что коронавирусом невозможно заразиться через поверхности.
Фото: Pixabay.com
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