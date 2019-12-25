Ученые заявили, что коронавирусом невозможно заразиться через поверхности

Даже если вирус остается на поверхностях, то его количество ничтожно мало, чтобы смог заразиться человек.

Ученые провели новые исследования и выяснили, что через поверхности практически невозможно заразиться коронавирусом.

Издание Daily Mail со ссылкой на профессора медицины в Калифорнийском университета Монику Ганди сообщает, что через поверхности, такие как столешницы, дверные ручки, выключатели невозможно заразиться коронавирусом. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в результате нового крупного исследования.

Вирус, оставляемый больным человеком на поверхностях хоть и "живой", но его количество настолько мало, что заразиться через прикасание к этим поверхностям практически равно нулю.

Достаточно просто чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком, не касаться руками рта и глаз, а самое главное соблюдать дистанцию и ограничить контакты, так как наиболее вероятный риск заразиться коронавирусом остается воздушно-капельный путь от больного человека.

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