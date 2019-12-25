В Москве зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом

За суки в столице госпитализировали 1 049 человек.

В московские больницы за сутки поступило рекордное число пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб по Москве сообщает, что в столице зафиксирован антирекорд по числу госпитализаций за сутки. В больницу поступило 1 049 человек.

На сегодняшнее утро на ИВЛ находятся 253 пациента. Умерло 31 человека с тяжелой формой коронавируса, выписаны 1 156 пациента.

За весь период с начала эпидемии в Москве коронавирус подтвержден у 311 559 человек, из них выздоровели 255 100 человек, умер 5 401.

За истекшие сутки коронавирус зафиксирован у 4 082 человек:

41,2% — от 18 до 45 лет

30,1% — от 46 до 65 лет

11,4% — от 66 до 79 лет

4,8% — старше 80 лет

12,5% — дети

Ранее: Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Фото:pixabay