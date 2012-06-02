Платежный баланс Украины достиг исторического антирекорда

Нацбанк Украины сообщил о недополучении 800 млн долларов из-за отказа ЕС.

В июне 2025 года импорт на украинскую территории превысил экспорт на сумму в 5,1 милливрдов долларов. Таким образом, экономическая ситуация с платежным балансом страны продолжает ухудшаться. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания Forbes. Авторы материала уточнили, что таможенная служба сообщила общественности, что за первое полугодие импорт почти вдвое превысил экспорт, достигнув исторического антирекорда. Эксперты отмечают, что импорт ускоряется на фоне замедления внутреннего спроса.

Напомним, что в июле текущего года украинский Forbes со ссылкой на Государственную таможенную службу сообщал аудитории, что товарооборот за полгода достиг 58,3 миллиарда долларов, что на 5,6 миллиарда долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом импорт почти вдвое превысил экспорт — 38,3 миллиарда против 20 миллиардов долларов. Наибольшее количество грузов было импортировано страной из Китая, Польши и Германии, а ключевой экспорт фиксируется в Польше, Турции и Италии. Украина ввозила в основном машины, оборудование и транспорт, продукцию химической промышленности и топливно-энергетические товары (68 процентов импорта). Чаще всего власти страны экспортировали продовольствие, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспорт. национальный банк Украины отмечал, что из-за отмены Европейским союзом торговых преференций Украина недополучит 800 миллионов долларов.

Чистые потери нашего экспорта в течение июня-декабря 2025 года составят $800 млн. Это существенный объем для нашего платежного баланса и валютного рынка. Но он не является критическим и может компенсироваться мерами Национального банка. Сергей Николайчук, зампред Нацбанка Украины

Как поясняет издание, речь идет о ежедневной продаже Нацбанком доллара из золотовалютных резервов страны. Они пополняются преимущественно благодаря оказываемой международной помощи.

ЦБ прорабатывает сроки прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard.

Фото: pxhere.com