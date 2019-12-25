Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Заболеваемость за сутки резко подскочила.

В России за сутки более 11,5 тысяч новых заболевших.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро вторника 6 октября в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них у 3 282 (28,3%) вирус протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,2%

3. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,3%

Распределение по субъектам

1. Москва 4082

2. Санкт-Петербург 411

3. Московская область 347

4. Ростовская область 253

5. Нижегородская область 204

6. Архангельская область 187

7. Воронежская область 186

8. Свердловская область 176

9. Кемеровская область 175

10. Ханты-Мансийский АО 153

11. Ставропольский край 151

12. Ульяновская область 149

13. Ямало-Ненецкий АО 149

14. Волгоградская область 141

15. Саратовская область 139

16. Красноярский край 137

17. Мурманская область 124

18. Томская область 121

19. Оренбургская область 117

20. Иркутская область 116

21. Самарская область 115

22. Алтайский край 114

23. Республика Коми 113

24. Удмуртская Республика 106

25. Республика Крым 105

26. Тюменская область 102

27. Омская область 101

28. Пензенская область 97

29. Республика Саха (Якутия) 97

30. Краснодарский край 96

31. Республика Бурятия 95

32. Орловская область 94

33. Забайкальский край 91

34. Челябинская область 89

35. Пермский край 88

36. Ленинградская область 87

37. Республика Дагестан 83

38. Брянская область 82

39. Кировская область 81

40. Приморский край 81

41. Карачаево-Черкесская Республика 80

42. Новосибирская область 78

43. Хабаровский край 78

44. Республика Калмыкия 77

45. Калужская область 75

46. Курская область 70

47. Белгородская область 67

48. Ивановская область 67

49. Тверская область 67

50. Республика Алтай 67

51. Костромская область 65

52. Калининградская область 65

53. Владимирская область 60

54. Кабардино-Балкарская Республика 60

55. Ярославская область 58

56. Новгородская область 58

57. Псковская область 58

58. Вологодская область 56

59. Курганская область 55

60. Сахалинская область 55

61. Рязанская область 54

62. Республика Ингушетия 53

63. Тамбовская область 52

64. Астраханская область 49

65. Республика Хакасия 49

66. Липецкая область 46

67. Тульская область 46

68. Республика Мордовия 45

69. Республика Башкортостан 44

70. Республика Адыгея 42

71. Амурская область 42

72. Магаданская область 41

73. Республика Тыва 36

74. Республика Северная Осетия 35

75. Смоленская область 34

76. г. Севастополь 29

77. Республика Марий Эл 28

78. Чувашская Республика 28

79. Камчатский край 28

80. Еврейская АО 28

81. Республика Карелия 25

82. Республика Татарстан 25

83. Чеченская Республика 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 237 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 988 576 человек, за сутки +6 252. Скончалось пациентов с коронавирусом за все время 21 663, за сутки умерло 188 человек.

Статистика коронавируса по регионам на 5 октября

Фото:pixabay