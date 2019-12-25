Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки более 11,5 тысяч новых заболевших.
ИЦК сообщает, что по состоянию на утро вторника 6 октября в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них у 3 282 (28,3%) вирус протекает без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
2. Чеченская Республика 0,2%
3. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,3%
Распределение по субъектам
1. Москва 4082
2. Санкт-Петербург 411
3. Московская область 347
4. Ростовская область 253
5. Нижегородская область 204
6. Архангельская область 187
7. Воронежская область 186
8. Свердловская область 176
9. Кемеровская область 175
10. Ханты-Мансийский АО 153
11. Ставропольский край 151
12. Ульяновская область 149
13. Ямало-Ненецкий АО 149
14. Волгоградская область 141
15. Саратовская область 139
16. Красноярский край 137
17. Мурманская область 124
18. Томская область 121
19. Оренбургская область 117
20. Иркутская область 116
21. Самарская область 115
22. Алтайский край 114
23. Республика Коми 113
24. Удмуртская Республика 106
25. Республика Крым 105
26. Тюменская область 102
27. Омская область 101
28. Пензенская область 97
29. Республика Саха (Якутия) 97
30. Краснодарский край 96
31. Республика Бурятия 95
32. Орловская область 94
33. Забайкальский край 91
34. Челябинская область 89
35. Пермский край 88
36. Ленинградская область 87
37. Республика Дагестан 83
38. Брянская область 82
39. Кировская область 81
40. Приморский край 81
41. Карачаево-Черкесская Республика 80
42. Новосибирская область 78
43. Хабаровский край 78
44. Республика Калмыкия 77
45. Калужская область 75
46. Курская область 70
47. Белгородская область 67
48. Ивановская область 67
49. Тверская область 67
50. Республика Алтай 67
51. Костромская область 65
52. Калининградская область 65
53. Владимирская область 60
54. Кабардино-Балкарская Республика 60
55. Ярославская область 58
56. Новгородская область 58
57. Псковская область 58
58. Вологодская область 56
59. Курганская область 55
60. Сахалинская область 55
61. Рязанская область 54
62. Республика Ингушетия 53
63. Тамбовская область 52
64. Астраханская область 49
65. Республика Хакасия 49
66. Липецкая область 46
67. Тульская область 46
68. Республика Мордовия 45
69. Республика Башкортостан 44
70. Республика Адыгея 42
71. Амурская область 42
72. Магаданская область 41
73. Республика Тыва 36
74. Республика Северная Осетия 35
75. Смоленская область 34
76. г. Севастополь 29
77. Республика Марий Эл 28
78. Чувашская Республика 28
79. Камчатский край 28
80. Еврейская АО 28
81. Республика Карелия 25
82. Республика Татарстан 25
83. Чеченская Республика 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 237 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 988 576 человек, за сутки +6 252. Скончалось пациентов с коронавирусом за все время 21 663, за сутки умерло 188 человек.
Статистика коронавируса по регионам на 5 октября
Фото:pixabay
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