Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировано почти 11 тысяч новых случаев.

В России за сутки заболели коронавирусом свыше 10,8 тысяч человек.

ИЦУ сообщает, что по состоянию на утро понедельника 5 октября в России выявлено 10 888 случаев инфицирования в 84 регионах. Из них у 2 861 (26,3%) вирус протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Чувашская Республика, Чеченская Республика 0,3%

3. Республика Тыва, Тульская область, Республика Татарстан 0,4%

Распределение по субъектам

1. Москва 3537

2. Санкт-Петербург 407

3. Московская область 339

4. Ростовская область 244

5. Нижегородская область 198

6. Воронежская область 182

7. Архангельская область 179

8. Свердловская область 175

9. Кемеровская область 173

10. Ханты-Мансийский АО 159

11. Ставропольский край 149

12. Ульяновская область 145

13. Ямало-Ненецкий АО 145

14. Саратовская область 135

15. Волгоградская область 132

16. Красноярский край 120

17. Удмуртская Республика 117

18. Оренбургская область 117

19. Мурманская область 111

20. Самарская область 111

21. Республика Коми 110

22. Иркутская область 108

23. Томская область 106

24. Алтайский край 104

25. Республика Крым 103

26. Омская область 99

27. Республика Бурятия 98

28. Тюменская область 97

29. Краснодарский край 95

30. Республика Саха (Якутия) 94

31. Пензенская область 90

32. Забайкальский край 89

33. Пермский край 87

34. Челябинская область 86

35. Республика Алтай 86

36. Орловская область 85

37. Республика Дагестан 84

38. Ленинградская область 82

39. Карачаево-Черкесская Республика 81

40. Хабаровский край 81

41. Кировская область 80

42. Приморский край 79

43. Калужская область 76

44. Калининградская область 76

45. Республика Калмыкия 76

46. Брянская область 74

47. Новосибирская область 73

48. Ивановская область 68

49. Тверская область 68

50. Белгородская область 65

51. Костромская область 65

52. Курская область 63

53. Курганская область 59

54. Владимирская область 57

55. Вологодская область 57

56. Новгородская область 57

57. Кабардино-Балкарская Республика 57

58. Ярославская область 54

59. Сахалинская область 53

60. Рязанская область 51

61. Астраханская область 51

62. Тамбовская область 50

63. Псковская область 50

64. Республика Хакасия 50

65. Республика Ингушетия 49

66. Республика Башкортостан 46

67. Липецкая область 45

68. Тульская область 43

69. Республика Мордовия 42

70. Амурская область 40

71. Магаданская область 40

72. Республика Адыгея 39

73. Республика Северная Осетия 35

74. Республика Тыва 33

75. Смоленская область 32

76. г. Севастополь 28

77. Республика Карелия 27

78. Республика Татарстан 27

79. Чувашская Республика 27

80. Камчатский край 27

81. Еврейская АО 26

82. Республика Марий Эл 25

83. Чеченская Республика 7

84. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 225 889 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 982 324 человек, за сутки +3 181. Скончались 21 475 человек, за сутки +117.

Статистика по коронавирусу за 2 октября.

Фото: pixabay.com