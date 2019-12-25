Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено почти 9,5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

В России за сутки резко подскочило количество новых случаев.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро пятницы 2 октября в России официально подтверждено 9 412 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них у 2 550 человек (27,1%) вирус протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Московская область, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

2. Смоленская область, Республика Татарстан 0,4%

3. Республика Тыва, Иркутская область, Республика Марий Эл, Челябинская область, Республика Башкортостан 0,5%

Распределение по субъектам



1. Москва 2704

2. Санкт-Петербург 302

3. Московская область 244

4. Ростовская область 209

5. Нижегородская область 191

6. Воронежская область 173

7. Кемеровская область 167

8. Свердловская область 164

9. Ханты-Мансийский АО 153

10. Ставропольский край 149

11. Архангельская область 147

12. Ямало-Ненецкий АО 133

13. Саратовская область 129

14. Ульяновская область 128

15. Волгоградская область 119

16. Красноярский край 115

17. Удмуртская Республика 113

18. Самарская область 112

19. Оренбургская область 109

20. Краснодарский край 101

21. Алтайский край 101

22. Республика Коми 98

23. Пензенская область 98

24. Иркутская область 98

25. Омская область 96

26. Республика Крым 93

27. Мурманская область 92

28. Томская область 91

29. Республика Саха (Якутия) 90

30. Тюменская область 87

31. Республика Дагестан 85

32. Новосибирская область 85

33. Забайкальский край 85

34. Республика Алтай 84

35. Пермский край 83

36. Хабаровский край 80

37. Карачаево-Черкесская Республика 79

38. Челябинская область 79

39. Республика Бурятия 79

40. Ленинградская область 77

41. Республика Калмыкия 75

42. Кировская область 75

43. Приморский край 75

44. Калужская область 70

45. Белгородская область 67

46. Орловская область 65

47. Тверская область 64

48. Республика Карелия 63

49. Калининградская область 60

50. Брянская область 59

51. Ивановская область 58

52. Ярославская область 56

53. Новгородская область 55

54. Сахалинская область 55

55. Костромская область 54

56. Кабардино-Балкарская Республика 53

57. Республика Ингушетия 52

58. Курская область 50

59. Вологодская область 50

60. Рязанская область 49

61. Астраханская область 48

62. Тамбовская область 46

63. Липецкая область 45

64. Владимирская область 44

65. Республика Хакасия 43

66. Республика Башкортостан 42

67. Республика Тыва 39

68. Магаданская область 39

69. Псковская область 38

70. Республика Мордовия 37

71. Амурская область 36

72. Республика Адыгея 35

73. Республика Северная Осетия 35

74. Курганская область 35

75. Тульская область 34

76. Смоленская область 29

77. Республика Татарстан 28

78. Чувашская Республика 27

79. Камчатский край 26

80. г.Севастополь 25

81. Республика Марий Эл 23

82. Еврейская АО 20

83. Чеченская Республика 7

84. Ненецкий автономный округ 2

85. Чукотский АО 2



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 194 643 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Из них полностью выздоровели 970 296 человек, за сутки +6 054. Скончалось 21 077, за сутки умерли 186 пациентов.

Статистика по коронавирусу в регионах на 1 октября

Фото:pixabay