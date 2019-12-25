Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявили почти 9 тысяч новых заболевших.

В России продолжает расти количество заболевших коронавирусом.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро четверга 1 октября в России официально подтверждено 8 945 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Из них у 2 426 (27,1%) вирус протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Чеченская Республика 0,2%

2. Московская область, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область 0,3%

3. Республика Татарстан 0,4%

Распределение по субъектам

1. Москва 2424

2. Санкт-Петербург 285

3. Московская область 230

4. Ростовская область 205

5. Нижегородская область 186

6. Воронежская область 171

7. Кемеровская область 162

8. Свердловская область 157

9. Ставропольский край 151

10. Ханты-Мансийский АО 147

11. Архангельская область 141

12. Республика Коми 139

13. Волгоградская область 132

14. Ямало-Ненецкий АО 132

15. Саратовская область 127

16. Ульяновская область 125

17. Удмуртская Республика 118

18. Красноярский край 116

19. Самарская область 112

20. Оренбургская область 109

21. Алтайский край 98

22. Пензенская область 97

23. Краснодарский край 96

24. Мурманская область 93

25. Иркутская область 92

26. Республика Крым 90

27. Омская область 89

28. Томская область 89

29. Республика Саха (Якутия) 87

30. Республика Дагестан 85

31. Новосибирская область 82

32. Пермский край 81

33. Тюменская область 81

34. Забайкальский край 80

35. Республика Калмыкия 79

36. Хабаровский край 79

37. Карачаево-Черкесская Республика 77

38. Челябинская область 76

39. Ленинградская область 75

40. Республика Бурятия 75

41. Кировская область 72

42. Приморский край 71

43. Белгородская область 69

44. Республика Алтай 66

45. Орловская область 62

46. Калужская область 61

47. Тверская область 61

48. Калининградская область 59

49. Ярославская область 57

50. Ивановская область 56

51. Брянская область 54

52. Республика Ингушетия 53

53. Курская область 51

54. Новгородская область 51

55. Кабардино-Балкарская Республика 50

56. Вологодская область 49

57. Сахалинская область 48

58. Костромская область 46

59. Рязанская область 45

60. Тамбовская область 45

61. Астраханская область 45

62. Республика Карелия 44

63. Республика Тыва 44

64. Владимирская область 42

65. Липецкая область 42

66. Республика Хакасия 42

67. Республика Башкортостан 41

68. Республика Мордовия 39

69. Магаданская область 38

70. Курганская область 36

71. Тульская область 35

72. Амурская область 35

73. Республика Адыгея 34

74. Республика Северная Осетия 34

75. Псковская область 30

76. Республика Татарстан 26

77. Чувашская Республика 26

78. Камчатский край 25

79. Республика Марий Эл 24

80. Смоленская область 22

81. г.Севастополь 20

82. Еврейская АО 16

83. Чеченская Республика 6

84. Чукотский АО 2

85. Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 185 231 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 964 242 человек, за сутки +5 985. Скончалось 20 891, за сутки умерли 169 пациентов.

Статистика по коронавирусу в регионах на 30 сентября

Фото:pixabay