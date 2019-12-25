Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено почти 8,5 тысяч новых заболевших коронавирусом.

В России продолжается прирост инфицирования коронавирусом.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро среды 30 сентября в России выявлено 8 481 новых случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. Из них у 2 170 человек (25,6%) вирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,2%

3. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%



Распределение по субъектам

1. Москва 2308

2. Санкт-Петербург 276

3. Московская область 222

4. Ростовская область 198

5. Нижегородская область 175

6. Воронежская область 162

7. Кемеровская область 156

8. Свердловская область 149

9. Ставропольский край 148

10. Ханты-Мансийский АО 141

11. Архангельская область 131

12. Ямало-Ненецкий АО 129

13. Ульяновская область 122

14. Удмуртская Республика 114

15. Красноярский край 114

16. Самарская область 110

17. Оренбургская область 107

18. Волгоградская область 106

19. Саратовская область 105

20. Краснодарский край 99

21. Пензенская область 95

22. Алтайский край 95

23. Республика Коми 91

24. Омская область 90

25. Томская область 89

26. Мурманская область 87

27. Иркутская область 87

28. Республика Крым 87

29. Республика Саха (Якутия) 85

30. Республика Дагестан 82

31. Забайкальский край 81

32. Пермский край 80

33. Тюменская область 78

34. Новосибирская область 77

35. Кировская область 75

36. Ленинградская область 74

37. Карачаево-Черкесская Республика 74

38. Челябинская область 73

39. Приморский край 73

40. Хабаровский край 72

41. Республика Бурятия 67

42. Белгородская область 66

43. Республика Калмыкия 65

44. Орловская область 62

45. Ивановская область 54

46. Ярославская область 54

47. Калининградская область 54

48. Республика Алтай 54

49. Тверская область 53

50. Калужская область 52

51. Курская область 52

52. Кабардино-Балкарская Республика 50

53. Новгородская область 49

54. Брянская область 48

55. Вологодская область 48

56. Республика Ингушетия 48

57. Владимирская область 43

58. Рязанская область 43

59. Тамбовская область 43

60. Республика Башкортостан 42

61. Республика Тыва 42

62. Республика Хакасия 42

63. Астраханская область 41

64. Сахалинская область 41

65. Липецкая область 40

66. Костромская область 39

67. Республика Карелия 39

68. Республика Мордовия 38

69. Курганская область 35

70. Тульская область 34

71. Псковская область 34

72. Республика Северная Осетия 34

73. Магаданская область 34

74. Амурская область 32

75. Республика Адыгея 29

76. Чувашская Республика 27

77. Республика Татарстан 25

78. Камчатский край 25

79. Республика Марий Эл 24

80. г.Севастополь 23

81. Смоленская область 17

82. Еврейская АО 16

83. Чеченская Республика 4

84. Ненецкий автономный округ 2



В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 1 176 286 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 958 257 человек, за сутки + 5 858. Скончались за весь период 20 722 пациентов с коронавирусом. За сутки зафиксировано 177 летальных исходов.

Статистика по коронавирусу на 29 сентября

Фото:/pixabay