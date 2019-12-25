Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки подтверждено более 8,2 тысяч новых заболевших.
ИЦК сообщает, что по состоянию на утро вторника 29 сентября в России подтверждено 8 232 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них у 2 274 (27,6%) вирус протекает бессимптомно.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
2. Чеченская Республика 0,2%
3.Московская область, Псковская область, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%
Распределение по субъектам
1. Москва 2300
2. Санкт-Петербург 251
3. Московская область 209
4. Ростовская область 190
5. Нижегородская область 168
6. Воронежская область 165
7. Кемеровская область 153
8. Ставропольский край 146
9. Свердловская область 143
10. Ханты-Мансийский АО 143
11. Ямало-Ненецкий АО 133
12. Архангельская область 124
13. Ульяновская область 119
14. Красноярский край 112
15. Самарская область 111
16. Удмуртская Республика 108
17. Волгоградская область 105
18. Оренбургская область 105
19. Саратовская область 102
20. Краснодарский край 98
21. Алтайский край 93
22. Пензенская область 92
23. Республика Коми 85
24. Омская область 85
25. Мурманская область 83
26. Республика Дагестан 83
27. Иркутская область 83
28. Забайкальский край 82
29. Республика Крым 82
30. Томская область 81
31. Республика Саха (Якутия) 80
32. Пермский край 76
33. Карачаево-Черкесская Республика 73
34. Кировская область 73
35. Тюменская область 72
36. Новосибирская область 71
37. Приморский край 70
38. Челябинская область 68
39. Республика Бурятия 68
40. Хабаровский край 68
41. Ленинградская область 67
42. Белгородская область 63
43. Орловская область 60
44. Республика Калмыкия 59
45. Калужская область 57
46. Астраханская область 56
47. Тверская область 53
48. Калининградская область 52
49. Ивановская область 51
50. Республика Ингушетия 51
51. Республика Алтай 51
52. Ярославская область 50
53. Вологодская область 46
54. Курская область 45
55. Новгородская область 45
56. Кабардино-Балкарская Республика 45
57. Тамбовская область 42
58. Владимирская область 41
59. Костромская область 41
60. Республика Тыва 41
61. Республика Хакасия 41
62. Брянская область 40
63. Рязанская область 40
64. Республика Башкортостан 40
65. Республика Мордовия 39
66. Сахалинская область 38
67. Липецкая область 37
68. Республика Северная Осетия 35
69. Тульская область 34
70. Магаданская область 34
71. Республика Адыгея 32
72. Курганская область 32
73. Чувашская Республика 30
74. Амурская область 30
75. Камчатский край 26
76. Республика Марий Эл 23
77. Республика Татарстан 22
78. г.Севастополь 21
79. Республика Карелия 18
80. Смоленская область 17
81. Еврейская АО 15
82. Псковская область 14
83. Чеченская Республика 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 167 805 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 952 399 (за сутки +6 479). Скончалось пациентов с коронавирусом за весь период 20 545, из них за сутки умерли 160 человек.
Статистика по коронавирусу в регионах на 28 сентября.
Фото:pixabay
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