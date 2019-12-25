Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки подтверждено снова более 8 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

В России за сутки подтверждено более 8,2 тысяч новых заболевших.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро вторника 29 сентября в России подтверждено 8 232 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них у 2 274 (27,6%) вирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,2%

3.Московская область, Псковская область, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%

Распределение по субъектам



1. Москва 2300

2. Санкт-Петербург 251

3. Московская область 209

4. Ростовская область 190

5. Нижегородская область 168

6. Воронежская область 165

7. Кемеровская область 153

8. Ставропольский край 146

9. Свердловская область 143

10. Ханты-Мансийский АО 143

11. Ямало-Ненецкий АО 133

12. Архангельская область 124

13. Ульяновская область 119

14. Красноярский край 112

15. Самарская область 111

16. Удмуртская Республика 108

17. Волгоградская область 105

18. Оренбургская область 105

19. Саратовская область 102

20. Краснодарский край 98

21. Алтайский край 93

22. Пензенская область 92

23. Республика Коми 85

24. Омская область 85

25. Мурманская область 83

26. Республика Дагестан 83

27. Иркутская область 83

28. Забайкальский край 82

29. Республика Крым 82

30. Томская область 81

31. Республика Саха (Якутия) 80

32. Пермский край 76

33. Карачаево-Черкесская Республика 73

34. Кировская область 73

35. Тюменская область 72

36. Новосибирская область 71

37. Приморский край 70

38. Челябинская область 68

39. Республика Бурятия 68

40. Хабаровский край 68

41. Ленинградская область 67

42. Белгородская область 63

43. Орловская область 60

44. Республика Калмыкия 59

45. Калужская область 57

46. Астраханская область 56

47. Тверская область 53

48. Калининградская область 52

49. Ивановская область 51

50. Республика Ингушетия 51

51. Республика Алтай 51

52. Ярославская область 50

53. Вологодская область 46

54. Курская область 45

55. Новгородская область 45

56. Кабардино-Балкарская Республика 45

57. Тамбовская область 42

58. Владимирская область 41

59. Костромская область 41

60. Республика Тыва 41

61. Республика Хакасия 41

62. Брянская область 40

63. Рязанская область 40

64. Республика Башкортостан 40

65. Республика Мордовия 39

66. Сахалинская область 38

67. Липецкая область 37

68. Республика Северная Осетия 35

69. Тульская область 34

70. Магаданская область 34

71. Республика Адыгея 32

72. Курганская область 32

73. Чувашская Республика 30

74. Амурская область 30

75. Камчатский край 26

76. Республика Марий Эл 23

77. Республика Татарстан 22

78. г.Севастополь 21

79. Республика Карелия 18

80. Смоленская область 17

81. Еврейская АО 15

82. Псковская область 14

83. Чеченская Республика 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 167 805 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 952 399 (за сутки +6 479). Скончалось пациентов с коронавирусом за весь период 20 545, из них за сутки умерли 160 человек.

Статистика по коронавирусу в регионах на 28 сентября.

Фото:pixabay