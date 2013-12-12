Объем снятых наличных составил 7,6 трлн рублей.

В России установили антирекорд по снятию наличных с начала 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что за последние 14 лет количество количество операций по обналичиванию средств с банковских карт снизилось до 394 раз. Объем снятых наличных составил 7,6 трлн рублей. Эксперты объясняют эту тенденцию с глобальными изменениями в платежных системах. При этом оборот наличных денег в рознице в первом квартале 2025 года вырос на 3,3%.

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