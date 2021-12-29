Антирекорд года: в Петербурге смертность среди пациентов с COVID-19 вышла на максимум

Количество летальных исходов в городе растет уже три дня подряд.

В Петербурге ушли из жизни 72 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 13 февраля.

Показатель смертности среди больных COVID-19 за 12 февраля стал антирекордом года. Количество летальных исходов в городе растет уже три дня подряд. Последний раз более 70 смертей за сутки в Северной столице было 18 декабря.

За весь период пандемии скончалось более 30 тыс. жителей Петербурга. В России умерло свыше 340 тыс. человек.

Ранее на Piter.tv: за минувшие сутки в ковидные больницы привезли более 700 петербуржцев.

Фото: Piter.tv