Видео: В Казахстане отдыхающие забили на пляже тюленя

Толпа людей била тюленя палками и кидала в него камни.

В Казахстане отдыхающие забили тюленя, приплывшего на пляж.

Данный инцидент произошел на пляже села Курык в Магнистауской области Казахстана на побережье Каспийского моря. Сообщается, что тюлень подплыл близко к берегу и купающиеся дети начали кидать в него камни. Затем к отпрыскам присоединились их родители с палками. Люди фотографировались с несчастным животным, а затем выкинули обратно в Каспий. Дальнейшая судьба тюленя неизвестна.

По данному факту Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира направлено письмо в Департамент полиции Мангистауской области, чтобы установить личности людей и привлечь их к ответственности. В Казахстане за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф или исправительные работы.

В комментариях под видео пользователи соцсетей пишут, что это не первый случай, когда тюлени подплывают к пляжам. Зафиксированы случаи нападения ластоногих на людей, в том числе детей.

Видео: Instagram/sakendildakhmet