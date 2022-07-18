Выбросившей щенка из окна жительнице Петербурга назначили исправительные работы

Собака погибла.

Петербурженке вынесен приговор по делу о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом рассказали 20 июня в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, которой вменяется ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

Судом установлено, что нетрезвая фигурантка в период с 12 на 13 ноября прошлого года, "устав ухаживать за беспородным щенком по кличке Мила", скинула его с балкона 18-го этажа в квартире дома 55к3 по Ленинскому проспекту. Собака погибла.

Суд назначил жительнице Петербурга наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.

Ранее на Piter.TV: под Лугой прохожий спас щенка, которого сбил поезд.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)