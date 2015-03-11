Петербуржца будут судить за то, что он выбросил свою собаку из окна третьего этажа

В момент преступления обвиняемый находился в раздраженном состоянии из-за поведения животного.

Петербуржец выкинул из окна свою собаку и за это предстанет перед судом, рассказали в прокуратуре Выборгского района.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). По версии дознания, 2 ноября 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир дома по Лесному проспекту избил ногами свою собаку и выбросил её из окна третьего этажа. Животное погибло.

После чего мужчина вышел на улицу и положил тело собаки в сумку. Петербуржец собирался закопать животное, но был остановлен с лопатой в руках сотрудниками правоохранительных органов, которым признался в совершенном преступлении.

Мужчина пояснил, что 10 лет назад он приютил бездомную собаку. В последнее время питомец стал вести себя агрессивно, не слушал его команды, кидался на него и пытался кусать. В момент преступления обвиняемый находился в раздраженном состоянии из-за поведения животного.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее был задержан петербуржец, натравивший питбуля на прохожих.

Фото: pxhere