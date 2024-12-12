Жильца дома на Бабушкина подозревают в жестоком обращении с собакой

Полиция Невского района проводит проверку по информации о жестоком обращении с собакой. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 20 марта к правоохранителям обратился горожанин, заявивший, что жилец дома 53 по улице Бабушкина избивает своего питомца. На месте происшествия задержали 52-летнего мужчину.
По окончании проверки примут соответствующее процессуальное решение.
Ранее на Piter.TV: в Ленобласти выпивший хозяин дачи пристрелил забежавшую на участок собаку соседей.
Фото: Piter.TV
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