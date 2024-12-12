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Жильца дома на Бабушкина подозревают в жестоком обращении с собакой
Сегодня, 11:22
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Жильца дома на Бабушкина подозревают в жестоком обращении с собакой

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На месте задержали 52-летнего мужчину.

Полиция Невского района проводит проверку по информации о жестоком обращении с собакой. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 марта к правоохранителям обратился горожанин, заявивший, что жилец дома 53 по улице Бабушкина избивает своего питомца. На месте происшествия задержали 52-летнего мужчину. 

По окончании проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти выпивший хозяин дачи пристрелил забежавшую на участок собаку соседей. 

Фото: Piter.TV

Теги: жестокое обращение с животным, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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