Жильца дома на Бабушкина подозревают в жестоком обращении с собакой

На месте задержали 52-летнего мужчину.

Полиция Невского района проводит проверку по информации о жестоком обращении с собакой. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 марта к правоохранителям обратился горожанин, заявивший, что жилец дома 53 по улице Бабушкина избивает своего питомца. На месте происшествия задержали 52-летнего мужчину.

По окончании проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти выпивший хозяин дачи пристрелил забежавшую на участок собаку соседей.

Фото: Piter.TV