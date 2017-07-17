Под Лугой прохожий спас щенка, которого сбил поезд

У песика теперь появился дом.

В Торковичах мужчина спас щенка, который оказался под колесами поезда. Зверек чудом выжил, но получил серьезные травмы. Песик потерял лапку. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Мужчина забрал собачку и сразу доставил в клинику. После того, как щенку оказали помощь медики, мужчина взял ответственность за жизнь собаки на себя. Он заботится о малыше, возит его на перевязки. Отметим, что у щенка теперь появился дом. Песик живет у жителя Лужского района, который его спас. Теперь пушистого друга зовут Боцман.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Ленобласти сообщила о незнакомце, который пытался изнасиловать её спящей.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком