Пенсионерка из Ленобласти сообщила о незнакомце, который пытался изнасиловать её спящей

С места происшествия изъяты следы обуви и биоматериалы.

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный пытался изнасиловать спящую пенсионерку. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию накануне днём обратилась 70-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области. Женщина сообщила, что в понедельник около десяти часов вечера она находилась на 2-м этаже своего дома. Там она уснула и проснулась от того, что в комнате находился неизвестный мужчина, который совершал в её отношении насильственные действия сексуального характера. Получив отпор, неизвестный скрылся.

С места происшествия изъяты следы обуви и биоматериалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне петербуржец изнасиловал знакомую из Ленобласти.

Фото: Piter.tv