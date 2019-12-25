Петербуржец изнасиловал знакомую из Ленобласти

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Знакомый избил и изнасиловал знакомую во Фрунзенском районе Петербурга. Как стало известно Piter.tv, мужчина это сделал ради золотого кольца, которое позже сдал в скупку.

По словам пострадавшей жительницы Ленобласти, в ночь на 4 июня её позвали в гости. Застолье проходило в квартире жилого дома № 20 по Пражской улице во Фрунзенском районе Петербурга. В какой-то момент знакомый избил и изнасиловал гостью из Ленобласти, а также забрал у неё золотое кольцо. После этого пострадавшая приехала к своей сестре.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге 14-летняя девочка обвинила отчима в изнасиловании. Несовершеннолетняя состоит на учете в психоневрологическом диспансере, находится на домашнем обучении в связи с отклонением в психическом развитии. Опросить девочку не удалось из-за её неадекватного поведения.

Фото: Piter.tv