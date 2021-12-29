Ученые разработали набор параметров для исследования постковидного синдрома

Рекомендуется учитывать 11 симптомов.

Ученые из Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ, Королевского колледжа Лондона и Ливерпульского университета, а также Университета Джона Хопкинса разработали и согласовали параметры для исследования постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба российского вуза.

Так, исследователи предлагают учитывать 11 симптомов. Это выживаемость, усталость, состояние организма после физнагрузки, боль. Учитывать необходимо также симптомы сердечно-сосудистых, дыхательных, неврологических, когнитивных и психологических нарушений. В списке также значатся общее физическое состояние и изменения в работе, профессии или учебе.

Профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит надеется, что результаты работы смогут улучшить качество собираемых данных по всему миру. Таким образом удастся лучше понять постковидное состояние и, в конечном результате, более эффективно помогать людям.

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