В Китае изобрели прибор, которые способен определить коронавирус менее чем за 4 минуты

В прибор был внедрен электромеханический биосенсор.

Ученые из Китая изобрели экспресс-тест на коронавируса с электротехническим биосенсором. Данный прибор может определить менее чем за четыре минуты наличие коронавируса. Статья была опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

Отмечается, что прибор обнаружил РНК вируса во всех образцах носоглотки от 33 пациентов, коронавирус у которых был подтвержден. Прибор не обнаружил коронавирус у 54 пациентов с отрицательным ПЦР-тестом.

По мнению ученых, данный прибор имеет большое значение для точной медицины и диагностики. Это может помочь замедлению распространения коронавируса.

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