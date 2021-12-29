Электростимуляция спинного мозга позволила паралитикам грести и плавать

Теперь трое испытуемых могут ходить с помощью ходунков на колесиках и костылей.

Нейрохирурги из Швейцарии в спинной мозг трех парализованных пациентов имплантировали электроды, которые управляются дистанционно при помощи компьютерной программы. Электростимуляция в результате позволила паралитикам грести и плавать. Статья опубликована в журнале Nature Medicine.

Ранее эти трое мужчин были полностью парализованы от пояса вниз из-за травм спинного мозга. Теперь же они могут ходить с помощью ходунков на колесиках и костылей. Причем мужчины смогли также грести, плавать и ездить на велосипеде. Однако спонтанную активность без стимуляции восстановить не удалось.

Так, для электростимуляции использовались совершенно новые имплантаты. Они электрически стимулировали нервы в спине и ногах мужчин.

Участникам имплантировали 16 электродных устройств в эпидуральное пространство. Это область между позвонками и оболочкой спинного мозга.

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