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Электростимуляция спинного мозга позволила паралитикам грести и плавать
Сегодня, 16:25
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Электростимуляция спинного мозга позволила паралитикам грести и плавать

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Теперь трое испытуемых могут ходить с помощью ходунков на колесиках и костылей.

Нейрохирурги из Швейцарии в спинной мозг трех парализованных пациентов имплантировали электроды, которые управляются дистанционно при помощи компьютерной программы. Электростимуляция в результате позволила паралитикам грести и плавать. Статья опубликована в журнале Nature Medicine.

Ранее эти трое мужчин были полностью парализованы от пояса вниз из-за травм спинного мозга. Теперь же они могут ходить с помощью ходунков на колесиках и костылей. Причем мужчины смогли также грести, плавать и ездить на велосипеде. Однако спонтанную активность без стимуляции восстановить не удалось.

Так, для электростимуляции использовались совершенно новые имплантаты. Они электрически стимулировали нервы в спине и ногах мужчин.

Участникам имплантировали 16 электродных устройств в эпидуральное пространство. Это область между позвонками и оболочкой спинного мозга.

Ранее мы писали, что наука ничего не знает примерно о 60% обитателей морского дна. 

Фото: pixabay 

Теги: парализованные люди, электростимуляция спинного мозга
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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