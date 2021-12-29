  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Исследование показало, что наука ничего не знает примерно о 60% обитателей морского дна
Сегодня, 13:19
68
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Исследование показало, что наука ничего не знает примерно о 60% обитателей морского дна

0 0

Дело в том, что глубоководные районы океанического дна сложно изучать.

Ученые провели масштабное секвенирование эукариотической ДНК, которая была собрана из глубоководных океанических отложений. В результате выяснилось, что науке ничего неизвестно примерно о 60% обитателей морского дна. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

В исследовании отмечается, что тяжело ученым изучать глубоководные районы океанического дна. Однако севквенирование показало, что разнообразие на дне океана превосходит все предположения специалистов.

Отмечается, что биоразнообразие на дне океана связано с глобальным углеродным циклом. Таким образом можно будет понять, как глобальный климат планеты может регулировать жизнь на дне океана.

Ранее мы писали, что американские ученые сравнят гены кукурузы. 

Фото: pixabay 

Теги: неизвестные обитатели морского дна
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии