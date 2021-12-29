В России разработали методику определения трех подвидов омикрон-штамма

Достоверный результат можно получить с помощью новой методики за несколько часов.

Российские ученые из ЦНИИ Эпидемиологии разработали методику определения трех подвидов омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Роспортребнадзор.

В сообщении говорится, ранее были созданы набор прймеров и зондов для определения двух мутаций дельты и четырех мутаций омикрона. На этой основе и была разработана новая методика. С ее помощью можно результат получить за несколько часов.

Отмечается, что в скрининговых исследованиях данную методику будут активно использовать. Это поможет более оперативно проводить вирусологический мониторинг.

Ранее мы писали, что в России выявили подвид "омикрона" ВА.2.

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