Российские ПЦР-тесты способны выявить подвид омикрона BA.2

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал "Известиям", что российские ПЦР-тесты могут выявить подвид "омикрон"-штамм коронаивруса BA.2.
Он подчеркнул, что наличие РНК вируса смогут выявить большиснтво ПЦР-тестов.
Мы уже неоднократно говорили, что большая часть мутаций омикрона находится в гене S-белка, а тесты обычно нацелены на другие части генома патогена, и по этой причине поводов для особых беспокойств нет.
Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
По словам Хафизова, тест-системы, разработанные в институте, успешно прошли проверку.
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Фото: pixabay
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