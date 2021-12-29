Российские ПЦР-тесты способны выявить подвид омикрона BA.2

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал "Известиям", что российские ПЦР-тесты могут выявить подвид "омикрон"-штамм коронаивруса BA.2.

Он подчеркнул, что наличие РНК вируса смогут выявить большиснтво ПЦР-тестов.

Мы уже неоднократно говорили, что большая часть мутаций омикрона находится в гене S-белка, а тесты обычно нацелены на другие части генома патогена, и по этой причине поводов для особых беспокойств нет.

Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора