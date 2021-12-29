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Российские ПЦР-тесты способны выявить подвид омикрона BA.2
Сегодня, 14:40
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Российские ПЦР-тесты способны выявить подвид омикрона BA.2

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В Роспотребнадзоре отметили, что нет причин для беспокойств.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал "Известиям", что российские ПЦР-тесты могут выявить подвид "омикрон"-штамм коронаивруса BA.2.

Он подчеркнул, что наличие РНК вируса смогут выявить большиснтво ПЦР-тестов.

 Мы уже неоднократно говорили, что большая часть мутаций омикрона находится в гене S-белка, а тесты обычно нацелены на другие части генома патогена, и по этой причине поводов для особых беспокойств нет.

Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

По словам Хафизова, тест-системы, разработанные в институте, успешно прошли проверку. 

Ранее японские ученые заявили, что возможно повторение волн пандемии с тяжелыми формами COVID-19. 

Фото: pixabay 

Теги: подвиды омикрон-штамма коронавируса, российские пцр-тесты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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