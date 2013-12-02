Состояние Джеффа Безоса выросло до рекордных 211 млрд долларов

Акции Amazon подорожали на 4,7%.

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса по итогам финансовых торгов увеличилось на 8,44 млрд долларов и составило 211 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это самая большая сумма для бизнесменов рейтинга агентства. Состояние основателя Amazon увеличилось из-за роста акций компании на 4,7%.

Так, прошлый рекорд был установлен Илоном Маском, когда его состояние увеличилось до 210 млрд долларов. В настоящее время Илон Маск занимает вторую строчку рейтинга со 181 млрд долларов. На третьем месте расположился президент группы компаний LVMH Бернар Арно со 169 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что гендиректор компании Amazon Джефф Безос отправится в космос вместе с братом.

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