Глава Amazon отправится в космос в июле

Ему составят компанию его брат и победитель аукциона.

Гендиректор американской компании Amazon Джефф Безос отправится в космос вместе с братом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сообщается, что полет состоится 20 июля. Миллиардер и его родственник отправятся в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin.

С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом. Джефф Безос, глава Amazon

Он уверен, что этот опыт способен поменять отношение к Земле и всему человечеству.

Также вместе с главой Amazon и его братом отправится победитель аукциона, в ходе которого разыгрывается один билет на борт New Shepard. Результаты будут объявлены 12 июня.

Всего компания Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля, последний из них состоялся в середине апреля текущего года.

Ранее астронавт признался, что перед полетом на "Союзе" ему нелегко дался русский язык.

Видео: Instagram/ jeffbezos