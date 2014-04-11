Глава Amazon отправится в космос в июле

Гендиректор американской компании Amazon Джефф Безос отправится в космос вместе с братом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Сообщается, что полет состоится 20 июля. Миллиардер и его родственник отправятся в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin.
С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом.
Джефф Безос, глава Amazon
Он уверен, что этот опыт способен поменять отношение к Земле и всему человечеству.
Также вместе с главой Amazon и его братом отправится победитель аукциона, в ходе которого разыгрывается один билет на борт New Shepard. Результаты будут объявлены 12 июня.
Всего компания Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля, последний из них состоялся в середине апреля текущего года.
Ранее астронавт признался, что перед полетом на "Союзе" ему нелегко дался русский язык.
Видео: Instagram/ jeffbezos
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