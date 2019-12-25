Amazon показал первые кадры из новой версии "Золушки"

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре в сентябре этого года.

Потоковый сервис Amazon Prime Video опубликовал в сети первые кадры из новой музыкальной экранизации знаменитой сказки "Золушка". На обнародованных снимках представлена главная героиня в исполнении Камилы Кабельо и ее принц, которого сыграл Николас Голицын.

История расскажет о молодой девушке с большими мечтами и надеждами. Фея-крестная, которую сыграл Билли Портер, поможет Золушке воплотить их в жизнь.

В новом фильме покажут современный взгляд на знакомую всем с детства сказку. В экранизации прозвучат песни популярных исполнителей и оригинальные композиции от самой Кабельо.

Кроме Камилы Кабельо, Николаса Голицына и Билли Портера в фильме сыграли Идина Мензел, Пирс Броснан, Минни Драйвер, Джон Малэйни и др. Режиссером выступила Кэй Кэннон ("Идеальный голос", "В активном поиске"). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Amazon в сентябре этого года.

Ранее мы писали, что голливудские фильмы досрочно убрали из проката в некоторых кинотеатрах.

Фото: Twitter / Prime Video