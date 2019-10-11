Темнокожий гей сыграет фею-крестную в ремейке "Золушки"

Премьера запланирована на 2021 год.

Темнокожий американский актер Билли Портер, который не скрывает, что он гей, сыграет фею-крестную в ремейке "Золушки". Об этом сообщает СBS News.

Отмечается, что актер уже дал свое согласие на участие в проекте. По мнению Портера, новая "Золушка" станет классической сказкой для нового поколения, которое спокойно относится к появлению таких героев на экране.

Премьера фильма намечена на 2021 год. По слухам, роль Золушки досталась Камиле Кабелло, злую мачеху сыграет Идина Мензель, Мэдди Байлио – сводную сестру Анастасию, а Шарлотта Спенсер – Дризеллу.

50-летний Билли Портер знаком зрителям по таким фильмам, как "Унижение" и "Ноэль". Он стал первым темнокожим геем, победившем в категории "Главный актер драматического сериала".

Ранее мы писали, что жены звезд "Сверхъестественного" встретятся в финальном сезоне.

Фото: Instagram / theebillyporter