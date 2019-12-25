Голливудские фильмы досрочно убрали из проката в некоторых кинотеатрах

Дистрибьютеры потребовали больше выручки, чем брали раньше.

Несколько крупных российских кинотеатров досрочно прекратили показ фильмов всемирно известных студий Universal и Warner Bros. Причиной такого решения стало требование дистрибьютеров получать больше выручки, чем раньше. Об этом пишет "Коммерсант".

Оказалось, что прокатчики в России потребовали от кинотеатров половину сборов. Сейчас сети платят дистрибьютерам 50% за две недели показа, и 40-45% - с третьей недели.

Из-за желания дистрибьютеров увеличить свою выручку крупным российским кинотеатрам пришлось раньше времени убрать из проката фильмы "Годзилла против Конга" и "Мортал Комбат". Под вопросом стоит прокат нового "Форсажа", возможно, его ограничат двумя неделями. Также под угрозу попал боевик "Те, кто желает мне смерти" с Анджелиной Джоли, вышедший 13 мая. Дистрибьютером всех этих фильмов является Universal Pictures International, студия выставила кинотеатрам такие требования.

Ранее мы писали, что Netflix купил права на показ российского фильма "Майор Гром".

Фото: Piter.TV