Илон Маск стал богаче почти на 10 млрд долларов

На прошлой неделе стоимость акций тесла выросла на 7,8%.

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска по итогам прошлой недели выросло на 9,9 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что разбогател Илон Маск за счет роста стоимости акций Tesla. На прошлой неделе их стоимость выросла на 7,8%. Однако уже в пятницу в цене бумаги потеряли 1,17%. Связывают активный рост ценных бумаг компании с общерыночным оптимизмом.

В настоящий момент богатейшим человеком в мире считается основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 177 млрд долларов. Второе место занимает Илон Маск (151 млрд долларов).

Ранее мы писали, что экономисты предсказали ценам на нефть и курсу рубля светолое будущее.

Фото: NASA